Свидетель: Зилалиев сделал девушке-курсанту комплимент, а она не поняла его

В Первомайском районном суде Бишкека проходит процесс по делу экс-главы Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбека Зилалиева.

Это дело о заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе. Следствие установило, что патрульным сообщил о ней Дуйшенбек Зилалиев. Ему предъявили обвинение в заведомо ложном сообщении.

Суд допросил в качестве свидетеля водителя Дуйшенбека Зилалиева Манаса Балтабаева.

Он рассказал, что 24 ноября 2017 года (день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова. — Прим. ИА «24.kg»), работал водителем подсудимого. Двигаясь по проспекту Манаса, увидели девушку-курсанта Академии МВД. Дуйшенбек Зилалиев, приоткрыв окно машины, позвал курсанта, сделал ей комплимент, а она его не поняла.

«Дуйшенбек Зилалиев сказал ей: «Девушка, вам идет форма, но ее нужно подправить». Я повернулся и сказал: «Она, видимо, не поняла комплимент». Вечером следующего дня Дуйшенбека Зилалиева вызвали на допрос в ГКНБ», — рассказал Манас Балтабаев.