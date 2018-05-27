Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Окружение экс-президента Алмазбека Атамбаева все сильнее затягивает в уголовные дела. Так, обвинение в коррупции предъявили бывшему мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову. Ему инкриминируют незаконное перенаправление денег китайских инвесторов из ведения правительства в ведение мэрии под предлогом строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Он несколько раз побывал на допросе в ГКНБ, а в его квартире произвели обыск.

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Не обошли вниманием на этой неделе и самого Алмазбека Атамбаева. Гражданские активисты обвинили экс-президента в коррупции и выросшем в два раза внешнем долге страны. Они считают, что Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело по статье «Коррупция». По мнению активистов, речь о провальной политике Алмазбека Атамбаева, создавшей угрозу потери суверенитета.

Зато у осужденного по статье «Коррупция» и отбывающего наказание в колонии бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева появился шанс выйти на свободу. Генпрокуратура приняла заявление его адвокатов о пересмотре уголовного дела. Они утверждают, что в деле появилось пять вновь открывшихся обстоятельств.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».

Первое президентское полугодие

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Чтобы прижать экс-президентов

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Дело Кубанычбека Кулматова

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Экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов проходит по уголовному делу о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Расследование еще в сентябре 2017 года начала Генеральная прокуратура. Сейчас следствие ведет ГКНБ. Подробнее — в материале «Школа Кубанычбека Кулматова. Почему бывшего мэра Бишкека обвинили в коррупции».

Кубанычбек Кулматов, которого прозвали Смайликом за всегда хорошее настроение и улыбку, запомнился общественности частой сменой рабочих мест и крылатыми фразами. ИА «24.kg» собрало самые известные выражения бывшего столичного мэра: «О карьере, себе и дочери. Десять самых запомнившихся фраз Кубанычбека Кулматова».

Ремонт музея закончится уголовным делом?

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Лазейки и соблазны государственных закупок

В Кыргызстане большинство закупок производят методом прямого договора. Госучреждения не мудрят, публикуя на портале объявление на два дня и заключая договор с поставщиком, который зачастую уже определен. Так госорганы нашли очередную лазейку. О том, чем хорош Закон «О государственных закупках» и в чем его недостатки,эксперт Канатбек Молдокулов.

Как полиция на мигрантах бизнес делает

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Общественность шокировали унизительные подарки ветеранам Великой Отечественной войны от столичных властей. В социальной сети Facebook опубликовали видео с продуктовым набором. ИА «24.kg» разбиралось, как покупали подарки ветеранам и ответит ли кто-то за такое равнодушие и неуважение. Об этом — в материале «Подарки ветеранам. Кто собирал пакеты с надкушенным печеньем?».

От баткенской глубинки до США

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