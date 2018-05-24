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Общество

На Ошском рынке демонтировали незаконные конструкции и торговые прилавки

На территории торгово-рыночного комплекса «Ош Базары» демонтированы незаконные конструкции и торговые прилавки. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Отмечается, что демонтаж был осуществлен вокруг здания торгово-рыночного комплекса «Кыял», расположенного на территории Ошского базара, Ленинской районной администрацией совместно с общественным объединением «Союз народных мастеров».

«Демонтаж произведен на основании предписания Госэкотехинспекции, а также в рамках проводимых мероприятий по обеспечению технической и пожарной безопасности на территории торговых центров и рынков района и в целях обеспечения свободного проезда спецтехники в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», — отмечают в мэрии.

В настоящее время демонтировано более 50 незаконных строений и прилавков.
Муниципальной администрацией также было выдано уведомление владельцу кафе «Садык» в северо-западной части здания «Кыял» о добровольном сносе незаконно возведенных торговых точек из легких конструкций в течение 7 дней. В случае неисполнения незаконные объекты будут демонтированы муниципальной администрацией в принудительном порядке согласно законодательству КР.
 
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