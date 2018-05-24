Кыргызстанцы до сих пор не могут получить госипотеку. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Уже третий месяц Госипотечная компания не дает кредиты. Хотя горожане за месяц должны были получить. Говорят, средства не выделяет государство», — пояснил читатель.

Деньги не выделяют уже несколько месяцев. В марте заместитель председателя правления Государственной ипотечной компании Нуржигит Усенакун уулу признал наличие «небольшой проблемки». Правительство не выделяет денег.

Отметим, проблема с финансированием у ГИК была и в конце 2017 года.