Массовые жалобы. Камеры iPhone X покрываются трещинами

Последние несколько месяцев все больше владельцев iPhone X пишут на форумах поддержки Apple и Reddit о проблемах с камерой флагмана. Об этом сообщил портал mail.ru.
Они утверждают, что Apple не спешит производить замену устройства по гарантии и требует деньги за полную замену гаджета.
Вопреки предположениям о том, что камеры устройств пострадали в результате падения, владельцы гаджетов все как один пишут, что никогда не роняли iPhone X. Некоторые из них приписывают проблему холодной погоде, связывая поломку камеры с понижением температуры.
Впрочем, сапфировое стекло камеры не обязательно можно повредить при падении: оно способно треснуть, например, и при контакте с ключами в кармане.
Apple не прокомментировал ситуацию, и пока остается не ясно, насколько широко распространена проблема, но сообщений становится все больше.