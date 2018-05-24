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Общество

Массовые жалобы. Камеры iPhone X покрываются трещинами

Фото Reddit. Камеры смартфона с трещинами

Последние несколько месяцев все больше владельцев iPhone X пишут на форумах поддержки Apple и Reddit о проблемах с камерой флагмана. Об этом сообщил портал mail.ru.

Они утверждают, что Apple не спешит производить замену устройства по гарантии и требует деньги за полную замену гаджета.

Вопреки предположениям о том, что камеры устройств пострадали в результате падения, владельцы гаджетов все как один пишут, что никогда не роняли iPhone X. Некоторые из них приписывают проблему холодной погоде, связывая поломку камеры с понижением температуры.

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Другие пользователи утверждают, что объектив камеры их iPhone X треснул, несмотря на теплую погоду. Сообщения о проблемах поступили из Малайзии и с Гавайев, где температура редко опускается ниже +20 градусов. Проблемы возникают спустя полгода и даже месяц использования смартфона.

Впрочем, сапфировое стекло камеры не обязательно можно повредить при падении: оно способно треснуть, например, и при контакте с ключами в кармане.

Apple не прокомментировал ситуацию, и пока остается не ясно, насколько широко распространена проблема, но сообщений становится все больше.
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