Дело несостоявшегося подрывника. Обвинительный приговор остался в силе

После четырех месяцев рассмотрения уголовного дела Дастанбека Сарымсакова Ошский областной суд оставил в силе приговор городской инстанции — 15 с половиной лет с конфискацией имущества.

Приговор суда второй инстанции вступает в силу сразу. Адвокат подсудимого Назгуль Суйунбаева и его отец Хурсандбек Сарымсаков намерены обратиться с надзорной жалобой в Верховный суд.

Жителя села Гайрат Кара-Суйского района Дастанбека Сарымсакова признали виновным в хранении взрывчатых веществ и участии в организованной деятельности, направленной на возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды.

Фото ИА «24.kg». Дастанбек Сарымсаков не признает себя виновным

Выступая с последним словом, Дастанбек Сарымсаков вновь повторил, что невиновен, а признательные показания подписал под пытками, когда оперативники регионального Управления ГКНБ после избиения заставили его подписать документ на русском языке, который он не понимает.

Читайте по теме Дело Дастанбека Сарымсакова. Признался под пытками?

Он добавил, что не имеет никакого отношения к террористической деятельности, а найденные у него взрывчатые вещества были подброшены. Подсудимый просил суд вынести справедливое решение.

Назгуль Суйунбаева перечислила основные нарушения и несоответствия в деле, касающиеся показаний оперативников и свидетелей, — разночтения во времени фактического задержания и времени, указанном в протоколе задержания, нарушение процессуальных норм правильного оформления вещественных доказательств и т. д.

Адвокат напоминает, что полученное под пытками признание не является основанием для признания подсудимого виновным. Дело о пытках находится на повторном рассмотрении в Военной прокуратуре Ошского гарнизона.

Фото ИА «24.kg». Адвокат подсудимого Назгуль Суйунбаева намерена опротестовать обвинительный приговор

Прокурор Марат Сатаров просил суд оставить в силе приговор суда первой инстанции, так как вина подсудимого доказывается собранными в деле доказательствами.

После недолгого совещания судебная коллегия озвучила приговор.