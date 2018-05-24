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Общество

Дело несостоявшегося подрывника. Обвинительный приговор остался в силе

После четырех месяцев рассмотрения уголовного дела Дастанбека Сарымсакова Ошский областной суд оставил в силе приговор городской инстанции — 15 с половиной лет с конфискацией имущества.

Приговор суда второй инстанции вступает в силу сразу. Адвокат подсудимого Назгуль Суйунбаева и его отец Хурсандбек Сарымсаков намерены обратиться с надзорной жалобой в Верховный суд.

Жителя села Гайрат Кара-Суйского района Дастанбека Сарымсакова признали виновным в хранении взрывчатых веществ и участии в организованной деятельности, направленной на возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Дастанбек Сарымсаков не признает себя виновным

Выступая с последним словом, Дастанбек Сарымсаков вновь повторил, что невиновен, а признательные показания подписал под пытками, когда оперативники регионального Управления ГКНБ после избиения заставили его подписать документ на русском языке, который он не понимает.

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Он добавил, что не имеет никакого отношения к террористической деятельности, а найденные у него взрывчатые вещества были подброшены. Подсудимый просил суд вынести справедливое решение.

Назгуль Суйунбаева перечислила основные нарушения и несоответствия в деле, касающиеся показаний оперативников и свидетелей, — разночтения во времени фактического задержания и времени, указанном в протоколе задержания, нарушение процессуальных норм правильного оформления вещественных доказательств и т. д.

Адвокат напоминает, что полученное под пытками признание не является основанием для признания подсудимого виновным. Дело о пытках находится на повторном рассмотрении в Военной прокуратуре Ошского гарнизона.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Адвокат подсудимого Назгуль Суйунбаева намерена опротестовать обвинительный приговор
Прокурор Марат Сатаров просил суд оставить в силе приговор суда первой инстанции, так как вина подсудимого доказывается собранными в деле доказательствами.

После недолгого совещания судебная коллегия озвучила приговор.
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