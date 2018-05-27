Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 мая будет солнечно. Воздух прогреется до +32 градусов. День увеличился до 14 часов 59 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.
Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.33. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
- до 30 августа западную сторону улицы Малдыбаева от Ахунбаева до Масалиева.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Памятные даты
День библиотек Кыргызской Республики
Впервые свой профессиональный праздник в 2009 году отметили более 2,5 тысячи библиотечных работников, из них 88 процентов — женщины.
Эта дата приурочена ко дню открытия 27 мая 1902 года в Кыргызстане первой общедоступной библиотеки.
Сегодня в республике работают более тысячи библиотек, услугами которых в Кыргызстане ежегодно пользуются свыше 1 миллиона читателей. Библиотечный фонд страны составляет свыше 19 миллионов библиотечных единиц, из них 79 процентов на русском, 19 процентов на кыргызском, 2 процента на других языках.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Аман Мамытов
Родился 27 мая 1927 года в Бостери. После окончания института устроился на работу в АН Киргизской ССР, где с 1949-го по 1954 год был научным сотрудником. С 1954-го по 1964 год заведовал отделом почвоведения там же.
В 1964 году избран директором кыргызского филиала Среднеазиатского НИИ почвоведения. В 1966-м — директором Киргизского НИИ почвоведения.
Основные научные работы посвящены вопросам генезиса, географии, классификации, картографии, агрохимии почв и земельного кадастра. Один из основателей нового научного направления — горного почвообразования.
Скончался в 1999 году.
У кого намечается той
Эрлис Тердикбаев
Илияз Ташкулов
Куда сходить Культура
- в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
- в выставочном зале Союза художников проходит выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет комедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон» и сказку «Пеппи Длинныйчулок»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева — оперу «Князь Игорь»;
- в «Асанбай-центре» откроется выставка «Дни грузинской культуры»;
- пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».
Спорт
- соревнования Spring Cup по баскетболу 3×3;
- соревнования по маунтинбайку (горный массив за селом Орто-Сай).
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
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