Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 мая будет солнечно. Воздух прогреется до +32 градусов. День увеличился до 14 часов 59 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.33. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 30 августа западную сторону улицы Малдыбаева от Ахунбаева до Масалиева.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Памятные даты

День библиотек Кыргызской Республики

Фото из Интернета. Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А.Осмонова

Впервые свой профессиональный праздник в 2009 году отметили более 2,5 тысячи библиотечных работников, из них 88 процентов — женщины.

Эта дата приурочена ко дню открытия 27 мая 1902 года в Кыргызстане первой общедоступной библиотеки.

Сегодня в республике работают более тысячи библиотек, услугами которых в Кыргызстане ежегодно пользуются свыше 1 миллиона читателей. Библиотечный фонд страны составляет свыше 19 миллионов библиотечных единиц, из них 79 процентов на русском, 19 процентов на кыргызском, 2 процента на других языках.



Люди, которые меняли мир

Родился ученый Аман Мамытов

Фото из Интернета. Аман Мамытов

Родился 27 мая 1927 года в Бостери. После окончания института устроился на работу в АН Киргизской ССР, где с 1949-го по 1954 год был научным сотрудником. С 1954-го по 1964 год заведовал отделом почвоведения там же.

В 1964 году избран директором кыргызского филиала Среднеазиатского НИИ почвоведения. В 1966-м — директором Киргизского НИИ почвоведения.

Основные научные работы посвящены вопросам генезиса, географии, классификации, картографии, агрохимии почв и земельного кадастра. Один из основателей нового научного направления — горного почвообразования.

Скончался в 1999 году.

У кого намечается той

Эрлис Тердикбаев

Родился 27 мая 1969 года в селе Ысык-Ата Чуйской области. Председатель Государственного комитета по делам обороны.

Илияз Ташкулов Родился 27 мая 1979 года в селе Корул Ошской области. Глава Государственной администрации Алайского района.

Куда сходить Культура

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в выставочном зале Союза художников проходит выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет комедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон» и сказку «Пеппи Длинныйчулок» ;

; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева — оперу «Князь Игорь» ;

; в «Асанбай-центре» откроется выставка «Дни грузинской культуры» ;

; пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».

Спорт

соревнования Spring Cup по баскетболу 3×3;

соревнования по маунтинбайку (горный массив за селом Орто-Сай).

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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