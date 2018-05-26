Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 мая будет солнечно. Воздух прогреется до +31 градуса. День увеличился до 14 часов 58 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.31. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Джар» (вдоль БЧК от улицы Шабдана Баатыра до Молдокулова);

9.00-18.00 — улицы Фере, М.Ганди, Тулебердиева, переулок Пензенский.

Памятные даты

В Москве началась первая декада кыргызского искусства

Фото www.foto.kg. Саякбай Каралаев среди участников первой декады киргизского искусства и литературы в Москве, 1939 год

В 1939 году в Москве началась первая декада кыргызского искусства.

Тогда первая кыргызская опера «Айчурек» встретила единодушные одобрительные отзывы. «В целом, «Айчурек», — писала газета «Правда», — наглядное и неотразимое свидетельство огромных творческих сил кыргызского народа, чье искусство еще так недавно стало расправлять свои крылья».

Кыргызская Республика вошла в состав государств — наблюдателей Международной организации по миграции

Случилось это 26 мая 1993 года.

Международная организация по миграции — это агентство ООН по миграции со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира. Основана в 1951 году, и главной предпосылкой для ее создания послужила необходимость регулирования крупных потоков мигрантов в Европе как следствие Второй мировой войны.

В Кыргызстане МОМ действует с 1997 года с главным офисом в Бишкеке и субофисом в Оше.

В Бишкеке открылся музей Суйменкула Чокморова

26 мая 2017 года в одном из дворов по улице Токтогула открылся музей известного актера и живописца Суйменкула Чокморова.

В музее представлены картины Суйменкула Чокморова. Здесь лишь немногая часть его работ, на одной из картин, самой большой, изображена его мама. Всюду развешаны кадры из кинолент с его участием, музыкальные инструменты, которые дарили актеру, его награды и журналы, в которых о нем писали.

Куда сходить Культура

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в выставочном зале Союза художников проходит выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет этническую саунд-драму «Демон» и сказку «Теремок» ;

; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева — балет «Корсар» ;

; Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — спектакль «Сфорцандо» ;

Фестиваль национальных видов спорта пройдет в ТРЦ «Бишкек Парк»;

пройдет в ТРЦ «Бишкек Парк»; на аллее возле памятника Курманджан датке состоится фестиваль «Европейская деревня» ;

; пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».

Спорт

Международные соревнования Bishkek Open по теннису ;

Международные соревнования по тогуз-коргоолу ;

Международные соревнования по рукопашному бою .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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