Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 30 августа западную сторону улицы Малдыбаева от Ахунбаева до Масалиева.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Куйручук);

9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 73, улицы Циолковского, 69, Тулебердиева, Фере, Манасчи Сагымбая, Орозбекова, переулок Пензенский;

9.30-17.00 — жилая застройка «Карагачевая роща»;

9.30-18.00 — улицы Бейшеналиевой, Токтогула, Ала-Арчинская, Сельповская, Ильменская, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Аты, Тыналиева, Узун-Булак, Садырбаева, Кейгал).

в районе, ограниченном проспектом Жибек Жолу, рекой Ала-Арчой, БЧК, улицей Курманджан Датки;

на улицах Орозбекова, 324, Тоголока Молдо, 247, Проскурякова, 2, 4, 6, 8, 10, Щербакова, в переулках Изюмском, Мариупольском, 4, 6, 8, 10, 19, Алтайском, Минбулакском.

Памятные даты

Кара-Киргизская автономная область РСФСР переименована в Киргизскую автономную область

25 мая 1925 года существовавшая Кара-Киргизская АО переименована в Киргизскую АО. Слово «кара» в 1924-м году добавлено для различения автономной области кыргызов от автономной республики казахов, которая тогда по-русски официально называлась Киргизской ССР.

Киргизская АО, в свою очередь, 1 февраля 1926 года преобразована в Киргизскую АССР (1926–1936).

День рождения комсомола Киргизии

25 мая 1925 года в Пишпеке начала работать Учредительная конференция комсомола Киргизской автономной области.

Создан государственный парк «Саймалуу-Таш»

Фото из Интернета. Государственный парк «Саймалуу-Таш»

В 2001 году постановлением правительства на площади 32 тысячи гектар создан природный национальный парк «Саймалуу-Таш». Он расположен в восточной части Джалал-Абадской области, вдоль реки Курарт.

Основную культурную и историческую ценность парка представляют наскальные рисунки бронзового века — петроглифы, а также уникальные природные комплексы урочища Кугарт. Саймалуу-Таш на сегодня является крупнейшим в Центральной Азии скоплением петроглифов. Их здесь около 90 тысяч.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Шатман Садыбакасов

Фото из Интернета. Шатман Садыбакасов

В 1932 году в селе Дыйкан Джумгальского района родился кыргызский писатель, драматург, поэт, журналист Шатман Садыбакасов.

В 1958 году вышел первый сборник его рассказов «Пейил» («Душа»). Автор более десяти сборников прозаических произведений, одного поэтического сборника, ряда произведений на русском языке. Автор многих книг для детей.

С 1975 года и до конца жизни — главный редактор журнала «Ала-Тоо». Пьеса Садыбакасова «Сивый скакун» стала классикой драматургии республики.

Умер 3 августа 1983 года.

Родился государственный деятель Кенеш Кулматов

Фото из Интернета. Кенеш Кулматов

В 1934 году в селе Ак-Бешим Чуйской области родился советский и российский дипломат, советский государственный, партийный и комсомольский деятель Кенеш Кулматов.

В 1970–1973 годах — первый секретарь Фрунзенского городского комитета Компартии Киргизской ССР. С 19 ноября 1985 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Шри-Ланке и Мальдивской Республике. Работал послом в Королевстве Непал, послом по особым поручениям МИД СССР, послом в Танзании.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962–1965), депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

У кого намечается той

Урматбек Самаев

Родился 25 мая 1986 года в селе Онбир-Жылга Чуйского района Чуйской области. С 2016 года депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Кыргызстан».

Куда сходить Культура

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» ; Подробнее

; Подробнее в выставочном зале Союза художников проходит выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет поэтическую фантазию «Евгений Онегин» ;

; Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — спектакль «Сфорцандо» ;

Кыргызская национальная консерватория имени К.Молдобасанова — эдесь состоится концерт классической музыки .

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Кубок мира по конному спорту , второй этап;

, второй этап; Международные соревнования Bishkek Open по теннису ;

Международные соревнования по рукопашному бою .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

Государственный исторический музей, 10.00 — заседание парламентской фракции «Ата Мекен»;

КРСУ (аудитория 310), 10.00 — круглый стол «Актуальные проблемы современной журналистики и истории»;

перекресток проспекта Айтматова и улицы Мостовой, 15.00 — мероприятие, посвященное реализации проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека»;

ПЦ «АКИpress», 15.00 — пресс-конференция «Наболело: Проблемы врачей и медработников».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.