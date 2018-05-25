Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
- до 30 августа западную сторону улицы Малдыбаева от Ахунбаева до Масалиева.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-13.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Куйручук);
- 9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 73, улицы Циолковского, 69, Тулебердиева, Фере, Манасчи Сагымбая, Орозбекова, переулок Пензенский;
- 9.30-17.00 — жилая застройка «Карагачевая роща»;
- 9.30-18.00 — улицы Бейшеналиевой, Токтогула, Ала-Арчинская, Сельповская, Ильменская, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Аты, Тыналиева, Узун-Булак, Садырбаева, Кейгал).
- в районе, ограниченном проспектом Жибек Жолу, рекой Ала-Арчой, БЧК, улицей Курманджан Датки;
- на улицах Орозбекова, 324, Тоголока Молдо, 247, Проскурякова, 2, 4, 6, 8, 10, Щербакова, в переулках Изюмском, Мариупольском, 4, 6, 8, 10, 19, Алтайском, Минбулакском.
Памятные даты
Кара-Киргизская автономная область РСФСР переименована в Киргизскую автономную область
25 мая 1925 года существовавшая Кара-Киргизская АО переименована в Киргизскую АО. Слово «кара» в 1924-м году добавлено для различения автономной области кыргызов от автономной республики казахов, которая тогда по-русски официально называлась Киргизской ССР.
Киргизская АО, в свою очередь, 1 февраля 1926 года преобразована в Киргизскую АССР (1926–1936).
День рождения комсомола Киргизии
25 мая 1925 года в Пишпеке начала работать Учредительная конференция комсомола Киргизской автономной области.
Создан государственный парк «Саймалуу-Таш»
В 2001 году постановлением правительства на площади 32 тысячи гектар создан природный национальный парк «Саймалуу-Таш». Он расположен в восточной части Джалал-Абадской области, вдоль реки Курарт.
Основную культурную и историческую ценность парка представляют наскальные рисунки бронзового века — петроглифы, а также уникальные природные комплексы урочища Кугарт. Саймалуу-Таш на сегодня является крупнейшим в Центральной Азии скоплением петроглифов. Их здесь около 90 тысяч.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Шатман Садыбакасов
В 1932 году в селе Дыйкан Джумгальского района родился кыргызский писатель, драматург, поэт, журналист Шатман Садыбакасов.
В 1958 году вышел первый сборник его рассказов «Пейил» («Душа»). Автор более десяти сборников прозаических произведений, одного поэтического сборника, ряда произведений на русском языке. Автор многих книг для детей.
С 1975 года и до конца жизни — главный редактор журнала «Ала-Тоо». Пьеса Садыбакасова «Сивый скакун» стала классикой драматургии республики.
Умер 3 августа 1983 года.
Родился государственный деятель Кенеш Кулматов
В 1934 году в селе Ак-Бешим Чуйской области родился советский и российский дипломат, советский государственный, партийный и комсомольский деятель Кенеш Кулматов.
В 1970–1973 годах — первый секретарь Фрунзенского городского комитета Компартии Киргизской ССР. С 19 ноября 1985 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Шри-Ланке и Мальдивской Республике. Работал послом в Королевстве Непал, послом по особым поручениям МИД СССР, послом в Танзании.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962–1965), депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.
У кого намечается той
Урматбек Самаев
Родился 25 мая 1986 года в селе Онбир-Жылга Чуйского района Чуйской области. С 2016 года депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Кыргызстан».
Куда сходить Культура
- в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
- в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»; Подробнее
- в выставочном зале Союза художников проходит выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет поэтическую фантазию «Евгений Онегин»;
- Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — спектакль «Сфорцандо»;
- Кыргызская национальная консерватория имени К.Молдобасанова — эдесь состоится концерт классической музыки.
Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- Кубок мира по конному спорту, второй этап;
- Международные соревнования Bishkek Open по теннису;
- Международные соревнования по рукопашному бою.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- Государственный исторический музей, 10.00 — заседание парламентской фракции «Ата Мекен»;
- КРСУ (аудитория 310), 10.00 — круглый стол «Актуальные проблемы современной журналистики и истории»;
- перекресток проспекта Айтматова и улицы Мостовой, 15.00 — мероприятие, посвященное реализации проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека»;
- ПЦ «АКИpress», 15.00 — пресс-конференция «Наболело: Проблемы врачей и медработников».
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