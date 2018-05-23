Финансовые нарушения выявила Счетная палата в Госкомитете промышленности

Счетная палата провела плановый аудит в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования КР за 2016 год. Выявлены финансовые нарушения на 1 миллион 8 тысяч сомов.

В числе финансовых нарушений завышение объемов строительно-монтажных работ — 15,3 тысячи сомов, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств — 766,5 тысячи сомов, арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет, — 189,7 тысячи сомов, дивиденды на государственный пакет акций — 36,8 тысячи сомов.

Установленные резервы и потери бюджета составили 10 миллионов 71 тысячу сомов.

«Взимаемые госкомитетом денежные средства в виде сбора за участие в аукционах и конкурсах не включены как платная услуга ни в перечень, предусмотренный Законом КР «О неналоговых платежах», ни в Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями», — сообщают в СП.

Сумму сборов за участие в аукционах и конкурсах — 8 миллионов 64 тысячи сомов, согласно Бюджетному кодексу КР, следует перечислить в доход бюджета. Кроме того, не были перечислены в республиканский бюджет 2 миллиона 6 тысяч сомов (50 процентов) от полученного прочего дохода за реализацию лабораторного инвентаря.

Аудит выявил прочих нарушений еще на 1 миллион 440 тысяч сомов.

Счетной палатой КР по итогам аудита в ведомство направлены предписание и рекомендация об устранении выявленных недостатков и нарушений.