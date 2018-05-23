21:35
USD 68.41
EUR 80.77
RUB 1.12
Общество

Финансовые нарушения выявила Счетная палата в Госкомитете промышленности

Счетная палата провела плановый аудит в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования КР за 2016 год. Выявлены финансовые нарушения на 1 миллион 8 тысяч сомов.

В числе финансовых нарушений завышение объемов строительно-монтажных работ — 15,3 тысячи сомов, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств — 766,5 тысячи сомов, арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет, — 189,7 тысячи сомов, дивиденды на государственный пакет акций — 36,8 тысячи сомов.

Установленные резервы и потери бюджета составили 10 миллионов 71 тысячу сомов.

«Взимаемые госкомитетом денежные средства в виде сбора за участие в аукционах и конкурсах не включены как платная услуга ни в перечень, предусмотренный Законом КР «О неналоговых платежах», ни в Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями», — сообщают в СП.

Сумму сборов за участие в аукционах и конкурсах — 8 миллионов 64 тысячи сомов, согласно Бюджетному кодексу КР, следует перечислить в доход бюджета. Кроме того, не были перечислены в республиканский бюджет 2 миллиона 6 тысяч сомов (50 процентов) от полученного прочего дохода за реализацию лабораторного инвентаря.

Аудит выявил прочих нарушений еще на 1 миллион 440 тысяч сомов.

Счетной палатой КР по итогам аудита в ведомство направлены предписание и рекомендация об устранении выявленных недостатков и нарушений.
Ссылка:
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Увеличивали зарплату за счет раздутых штатов. Счетная палата проверила Минздрав
В Госслужбе по миграции выявили нерациональное использование средств
Зарплата в ГРС была необоснованно высокой
Максимальная сумма выплат НЭСК по кредитам придется на 2022 год
В ОАО «Ошэлектро» рассказали, откуда появилось оборудование на $8,6 тысячи
В Фонде развития Иссык-Кульской области выявили нарушения на 12,9 миллиона сомов
В ОАО «Ошэлектро» не составили акт приема-передачи оборудования на $8,6 тысячи
В АРИС фонд зарплаты необоснованно увеличен на 4,3 миллиона сомов
Недостачу в 2,2 миллиона сомов выявили в Ошском центре по борьбе с туберкулезом
Госстрах Кыргызстана не изучает состояние страхуемого жилья
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Бизнес
В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О! В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!
Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?