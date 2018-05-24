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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 мая днем без осадков. Воздух прогреется до +22 градусов. День увеличился до 14 часов 54 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.29. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
  • до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 72/1, переулки Пензенский, Тернопольский, 8, улицы Можайского, Тулебердиева, М.Ганди;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Дордой»;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Кокомерен, Кайберен), улицы Месароша, Троицкая.

  • в районе, ограниченном проспектом Жибек Жолу, рекой Ала-Арчой, БЧК, улицей Курманджан Датки;
  • на улицах Орозбекова, 324, Тоголока Молдо, 247, Проскурякова, 2, 4, 6, 8, 10, Щербакова, в переулках Изюмском, Мариупольском, 4, 6, 8, 10, 19, Алтайском, Минбулакском.

Памятные даты

День славянской письменности и культуры

из Интернета
Фото из Интернета. Памятник Кириллу и Мефодию в Ханты-Мансийске

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских.

В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Иван Немцев

Иван Немцев родился 24 мая 1923 года в селе Быстровка (ныне город Кемин). В марте 1942 года призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Иван Немцев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1969–1970 годах возглавлял ОГАИ МВД Киргизской ССР.

Скончался 13 декабря 1997 года.

В честь Немцева названа улица в родном селе.

Родился государственный деятель Алиаскар Токтоналиев

24 мая 1929 года в селе Эпкин Ысык-Атинского района родился кыргызский государственный деятель Алиаскар Токтоналиев. Министр финансов Киргизской ССР (1960–1986).

С 1960 по 1985 год был министром финансов Киргизской ССР. Под его управлением финансово-экономическая система Кыргызской ССР переживает динамичное становление и развитие.

В историю Кыргызстана Алиаскар Токтоналиев вошел как самый молодой министр республики. В 30 лет он возглавил в феврале 1960 года Министерство финансов Киргизской ССР и проработал в этой должности почти 26 лет.

В 1994 году постановлением правительства Бишкекскому финансово-экономическому техникуму присвоено имя Алиаскара Токтоналиева. В Бишкеке названа улица именем финансиста.

Куда сходить

Культура
  • в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
  • в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»; Подробнее
  • в выставочном зале Союза художников проходит выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее

  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет комедию «Дураки»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — спектакль «Сфорцандо».

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

  • Кубок мира по конному спорту, второй этап;
  • Международные соревнования Bishkek Open по теннису;
  • Международные соревнования по рукопашному бою.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

  • Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседание парламента;
  • Бишкекский горсуд, 9.30 — суд по делу Канатбека Исаева;
  • «Парк отель», 14.00 — IX туристический форум «Развитие и продвижение туризма в Кыргызской Республике»;
  • ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «МЧС КР: итоги деятельности за 4 месяца 2018 год»;
  • 11.00 — пресс-конференция «Конкурс городских проектов NEW BISHKEK 2018».
  • ПЦ АКИpress, 11.00 — пресс-конференция по уголовному делу экс-депутата КР Садыра Жапарова;
  • 12.00 — арендаторы ТД «Берекет» обратятся к президенту и правительству.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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