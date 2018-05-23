В Чуйской области на преступников спустили собаку и побили кувалдой

Сотрудники ОВД Аламудунского района задержали пятерых парней, подозреваемых в хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 19 мая в милицию обратился 21-летний житель села Восток А.А. с просьбой принять меры в отношении пяти-шести неизвестных. Потерпевший указал, что ночью к нему в ворота постучались, он увидел неизвестных в масках, один из них держал нож, а другой дубинку.

Завязалась драка, заявитель вырвался и спустил алабая. Злоумышленники скрылись.

В ОВД Аламудунского района обратился и сосед потерпевшего. Он сообщил, что услышал в ту ночь шум во дворе, подошел к двери и увидел неизвестных в черной одежде и масках. Взяв кувалду, мужчина ударил одного из непрошенных гостей.

ОВД Аламудунского района возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» и «Разбой» УК КР.

Сотрудники милиции задержали по подозрению в совершении преступлений пять человек, в том числе несовершеннолетнего. Троих суд отпустил под домашний арест, двух арестовали.

По словам задержанных, они решили выяснить отношения с А.А., а когда тот оказал сопротивление и выпустил собаку, попытались спрятаться во дворе его соседа.