В СДПК заявляют об избирательном подходе в преследовании сторонников Атамбаева

В последние месяцы мы наблюдаем искусственное навязывание обществу негативных оценок деятельности лиц, которых связывают с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. Мы также видим избирательный подход силовиков в расследовании некоторых уголовных дел. Об этом сегодня заявила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева, комментируя сообщения СМИ о допросах бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова.

По ее словам, в частности, депутаты Жогорку Кенеша признавали в своих выступлениях, что рассмотрение вопроса о причинах аварии на ТЭЦ Бишкека напоминало судебный процесс. А принятое постановление, как отмечали сами депутаты, содержит элементы обвинительного заключения.

«Странно также, что постановление Жогорку Кенеша не содержит пунктов об ответственности должностных лиц, непосредственно виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека в январе 2018 года. Вместо этого парламент сосредоточился на второй части вопроса, а именно на обвинении инициаторов модернизации ТЭЦ, проведение которой, собственно, по мнению специалистов, и спасло отопительную систему города от катастрофы», — отмечает Кундуз Жолдубаева.

Официальный представитель СДПК считает, что правоохранительные органы также демонстрируют откровенно избирательный подход в расследовании аварии на ТЭЦ.

«Так, первоначально уголовное дело было возбуждено по факту аварии на ТЭЦ. Но, вместо того чтобы привлечь к ответственности ее бывшего директора Нурлана Омуркул уулу, при котором произошла авария, следственные органы сосредоточились на лицах, которые к аварии непосредственного отношения не имеют. Арестовали члена партии СДПК мэра Джалал-Абада Салайдина Авазова, вызывают на допросы заместителя председателя партии СДПК бывшего премьер-министра Сапара Исакова», — недоумевает Кундуз Жолдубаева.

В политической организации, по ее словам, также не понимают, почему, вместо того чтобы расследовать хищения на таможне, доказательством которых является резкий рост таможенных платежей в бюджет после увольнения Райымбека Матраимова из ГТС, правоохранительные органы по надуманным причинам привлекли к уголовной ответственности Кубанычбека Кулматова, который начал очищать таможню от коррупции.

«Считаем, что подобная избирательность АКС ГКНБ дискредитирует саму идею борьбы с коррупцией», — резюмировала Кундуз Жолдубаева.