Ограбление ветеранов. Милиция задержала подозреваемую

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемую в краже денег и вещей у ветеранов ВОВ и пенсионеров. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что кражи денег у пожилых людей зафиксировали еще в 2017 году. Всего в милиции три заявления.

«Подозреваемую задержали. Она призналась и сообщила, что ограбила пять пенсионеров. Выяснилось, что женщина отвлекала стариков и крала у них ценное имущество. В частности, представлялась сотрудницей благотворительного фонда. Она приходила к пожилым людям, говорила, что им положены от организации 3 тысячи сомов, доставала пятитысячную купюру, просила разменять деньги. Когда пенсионер уходил в комнату, брала вещи и скрывалась», — рассказали в ГУВД.

Всего, по данным милиционеров, женщина украла у пожилых людей деньги и имущество на сумму около 200 тысяч сомов, не считая драгоценностей.