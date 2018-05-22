Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжения:

— об отзыве проекта закона Кыргызской Республики;

— о внесении изменений в постановление правительства;

— о мерах по компенсации расходов, связанных с доставкой тел; Подробнее

— о внесении изменений в некоторые решения правительства.

— Шамиль Бердалиев назначен первым заместителем председателя ГТС; Подробнее

— Жениш Исаков освобожден от должности первого заместителя председателя ГТС.

Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан указ о некоторых мерах, принимаемых в рамках проводимой судебной реформы. Подробнее

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