Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил посетил Ош. Во время своего визита в южную столицу он побывал на праздновании юбилея местной православной школы «Светоч» и встретился с прихожанами для обсуждения вопросов укрепления позиций русского языка, сохранения традиций и продвижения идей межконфессиональной толерантности.

Школа «Светоч», существующая при храме архистратига Михаила, отметила 15-летний юбилей. Одной из особенностей учебного заведения является работа военно-патриотического клуба «Наследие», в котором задействованы 18 учеников, активно участвующих в культурно-образовательных мероприятиях. В прошлом году ребята открывали шествие Бессмертного полка 9 Мая, в этом году тоже участвовали в шествии.

Руководит школой ее создатель, протоиерей отец Виктор Реймген, вместе с женой матушкой Ириной. Сейчас в школе учатся 240 учеников, и в этом году будет пятый выпуск. Кроме общих наук, большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию, что делает школу еще более привлекательной. К слову, стоимость обучения составляет 2 тысячи 500 сомов ежемесячно, поэтому желающих поступить в эту школу достаточно, даже независимо от вероисповедания.

Фото ИА «24.kg». Дети с удовольствием приняли участие в концерте

Владыка Даниил подарил детям 10 футбольных мячей — при школе есть одноименный футбольный клуб, в прошлом году оборудовали футбольное поле и периодически проводятся состязания разного уровня. Он также преподнес в дар уникальное издание — семь книг «Житие преподобного Серафима Саровского» на кыргызском языке. Епископ Даниил подчеркнул, что школа является источником истины и просвещения, а успехи учеников и выпускников являются подтверждением качественной многолетней работы заведения.

Епископ Даниил (в миру Семен Кузнецов) родился в одном из сел Кировской области в 1980 году. Обучался в Саратовской духовной семинарии, там же работал некоторое время, потом был настоятелем различных храмов и соборов. В 2008 году пострижен в монашество с именем Даниил. Обучался в Московской духовной академии. В июле 2014 года его назначили епископом Бишкекским и Кыргызстанским по Среднеазиатскому митрополичьему округу. В прошлом году награжден орденом «Достук» за вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала Кыргызстана.

Фото ИА «24.kg». Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил посетил Ош

На встрече в Оше с русскоязычным населением глава православной церкви КР напомнил, что история возникновения православия в стране шла мирным путем, и здесь никогда не было разногласий между православными и мусульманами. В последнее время отмечается недостаток диалога, который преодолим при вовлечении сторон в совместные межкультурные мероприятия. Одной из сложностей является языковой барьер, более характерный для южного региона. Нужно идти навстречу, общаться, говорить друг с другом, использовать все возможности для сближения.

Другое направление подразумевает проведение культурно-массовых мероприятий, таких как гастроли российских артистов в Оше, что очень востребованно. Жители города попросили епископа содействовать проведению более частых подобных мероприятий.

На встрече отметили уменьшение представленности русских в регионе при тенденции увеличения востребованности русского языка среди местного населения. Языковая востребованность связана в первую очередь с безработицей на местах и, как следствие, с миграционными процессами. Основной принимающей страной для кыргызстанцев остается Россия. Директор российского Центра науки и культуры в Оше Василий Алексеев сказал, что многие семьи стараются отдать своих детей в классы с русским языком обучения, но имеется нехватка учебников. Россия ежегодно оказывает поддержку предоставляя несколько тысяч учебников, но и этого недостаточно, счет идет на сотни тысяч единиц. Сейчас ожидается положительное решение из Москвы о предоставлении учебников для школ южного региона.