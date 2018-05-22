Среди нарушителей правил благоустройства в Бишкеке есть сами чиновники

Только за десять дней чиновники выявили 88 нарушителей правил благоустройства города Бишкека. Об этом сообщили в мэрии.

По ее данным, санитарно-экологическая инспекция провела проверку соблюдения хозяйствующими субъектами правил благоустройства и санитарных норм.

В комиссию вошли представители муниципальных администраций столицы, Управления жилищно-коммунального хозяйства, Управления землепользования и строительства, МП «Тазалык», Бишкекзеленхоз, Бишкекасфальтсервис и другие.

«В результате проверено более 600 хозяйствующих субъектов, выписано 204 предписания на устранение нарушений, проведены разъяснительные работы по недопущению нарушений правил благоустройства столицы, составлено 88 протоколов об административных правонарушениях в отношении владельцев и арендаторов», — сообщили в муниципалитете.

Среди нарушителей владельцы салонов красоты, аптек, магазинов и павильонов, столовые, роддом и даже структурное подразделение самой мэрии Бишкека — районный ОГУКС.