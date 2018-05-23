Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
- до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 8.00-17.00 — жилмассив «Мурас Ордо»;
- 9.00-12.00 — улицы Руставели, Толстого, проспект Мира;
- 9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Дзержинского, Элебесова, Васильева, БЧК; улица Токтоналиева, 96, переулок Тернопольский, 69, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Айкол, Садыкова, Курманджан Датки);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Ырчи, Ак-Балта, Манасчи, Алманбета, Нооруз);
- 10.00-18.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улица Темировская, переулок Кеминский);
- 13.00-19.00 — улица Элебесова (от улицы Фере до переулка Обозного);
- 13.00-17.00 — улицы Жунусалиева, Ахунбаева, Руставели.
- в районе, ограниченном проспектом Жибек Жолу, рекой Ала-Арчой, БЧК, улицей Курманджан Датки;
- на улицах Орозбекова, 324, Тоголока Молдо, 247, Проскурякова, 2, 4, 6, 8, 10, Щербакова, в переулках Изюмском, Мариупольском, 4, 6, 8, 10, 19, Алтайском, Минбулакском.
Люди, которые меняли мир
Умер драматург Райкан Шукурбеков
Райкан Шукурбеков родился в 1913 году в селе Ак-Чий Кара-Бууринского района Таласской области.
Первый рассказ Райкана Шукурбекова «Жаркынай» опубликован в 1929 году, а повесть «Тоо элинин баатыры», посвященная историческим событиям 1916 года, издана в 1936-м. Он является автором многих поэтических произведений, басен, сказок, рассказов для детей.
Значительное место в творчестве писателя занимает драматургия. В 1934 году в Кыргызском драмтеатре поставлена его первая пьеса «Борьба», в которой сам автор исполнял одну из ведущих ролей. В 1935-м он написал пьесы «Среди могил» и «Айдар» о новой жизни в деревне и комедию «Жапалак Жатпасов», которая принесла ему успех. В 1959-м он создает драму «Надежда поэта», посвященную жизни Токтогула Сатылганова. Райкан Шукурбеков — автор многих интермедий для эстрады.
Умер 23 мая 1964 года.
Куда сходить Культура
- в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
- в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»; Подробнее
- в выставочном зале Союза художников проходит выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее
- в Доме кино имени Ч.Айтматова продолжаются Дни белорусского кино;
- в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоится концерт ансамбля «Каухар».
Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- Кубок мира по конному спорту, второй этап;
- Международные соревнования Bishkek Open по теннису;
- Международные соревнования по рукопашному бою.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
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ИА «24.kg», 11.00 — экспертное обсуждение: свобода СМИ под надзором Закона;
- Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседание парламента;
- ПЦ АКИpress, 12.00 — пресс-конференция о судебной реформе, борьбе с коррупцией, изменений в правительстве, сокращении чиновников;
- отель «Плаза», 11.00 — круглый стол «Большое евразийское партнерство: сопряжение ЕАЭС с проектом «Один пояс — один путь».
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