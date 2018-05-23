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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 23 мая днем кратковременные дожди. Воздух прогреется до +26 градусов. День увеличился до 14 часов 53 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.28. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
  • до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 8.00-17.00 — жилмассив «Мурас Ордо»;
  • 9.00-12.00 — улицы Руставели, Толстого, проспект Мира;
  • 9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Дзержинского, Элебесова, Васильева, БЧК; улица Токтоналиева, 96, переулок Тернопольский, 69, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Айкол, Садыкова, Курманджан Датки);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Ырчи, Ак-Балта, Манасчи, Алманбета, Нооруз);
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улица Темировская, переулок Кеминский);
  • 13.00-19.00 — улица Элебесова (от улицы Фере до переулка Обозного);
  • 13.00-17.00 — улицы Жунусалиева, Ахунбаева, Руставели.

  • в районе, ограниченном проспектом Жибек Жолу, рекой Ала-Арчой, БЧК, улицей Курманджан Датки;
  • на улицах Орозбекова, 324, Тоголока Молдо, 247, Проскурякова, 2, 4, 6, 8, 10, Щербакова, в переулках Изюмском, Мариупольском, 4, 6, 8, 10, 19, Алтайском, Минбулакском.

Люди, которые меняли мир

Умер драматург Райкан Шукурбеков

Райкан Шукурбеков родился в 1913 году в селе Ак-Чий Кара-Бууринского района Таласской области.

Первый рассказ Райкана Шукурбекова «Жаркынай» опубликован в 1929 году, а повесть «Тоо элинин баатыры», посвященная историческим событиям 1916 года, издана в 1936-м. Он является автором многих поэтических произведений, басен, сказок, рассказов для детей.

Значительное место в творчестве писателя занимает драматургия. В 1934 году в Кыргызском драмтеатре поставлена его первая пьеса «Борьба», в которой сам автор исполнял одну из ведущих ролей. В 1935-м он написал пьесы «Среди могил» и «Айдар» о новой жизни в деревне и комедию «Жапалак Жатпасов», которая принесла ему успех. В 1959-м он создает драму «Надежда поэта», посвященную жизни Токтогула Сатылганова. Райкан Шукурбеков — автор многих интермедий для эстрады.

Умер 23 мая 1964 года.

Куда сходить

Культура
  • в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
  • в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»; Подробнее
  • в выставочном зале Союза художников проходит выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее

  • в Доме кино имени Ч.Айтматова продолжаются Дни белорусского кино;
  • в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоится концерт ансамбля «Каухар».

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

  • Кубок мира по конному спорту, второй этап;
  • Международные соревнования Bishkek Open по теннису;
  • Международные соревнования по рукопашному бою.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

  • ИА «24.kg», 11.00 — экспертное обсуждение: свобода СМИ под надзором Закона;

  • Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседание парламента;
  • ПЦ АКИpress, 12.00 — пресс-конференция о судебной реформе, борьбе с коррупцией, изменений в правительстве, сокращении чиновников;
  • отель «Плаза», 11.00 — круглый стол «Большое евразийское партнерство: сопряжение ЕАЭС с проектом «Один пояс — один путь».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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