Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — жилмассив «Мурас Ордо»;

9.00-12.00 — улицы Руставели, Толстого, проспект Мира;

9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Дзержинского, Элебесова, Васильева, БЧК; улица Токтоналиева, 96, переулок Тернопольский, 69, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Айкол, Садыкова, Курманджан Датки);

9.30-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Ырчи, Ак-Балта, Манасчи, Алманбета, Нооруз);

10.00-18.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улица Темировская, переулок Кеминский);

13.00-19.00 — улица Элебесова (от улицы Фере до переулка Обозного);

13.00-17.00 — улицы Жунусалиева, Ахунбаева, Руставели.

в районе, ограниченном проспектом Жибек Жолу, рекой Ала-Арчой, БЧК, улицей Курманджан Датки;

на улицах Орозбекова, 324, Тоголока Молдо, 247, Проскурякова, 2, 4, 6, 8, 10, Щербакова, в переулках Изюмском, Мариупольском, 4, 6, 8, 10, 19, Алтайском, Минбулакском.

Люди, которые меняли мир

Умер драматург Райкан Шукурбеков

Райкан Шукурбеков родился в 1913 году в селе Ак-Чий Кара-Бууринского района Таласской области.

Первый рассказ Райкана Шукурбекова «Жаркынай» опубликован в 1929 году, а повесть «Тоо элинин баатыры», посвященная историческим событиям 1916 года, издана в 1936-м. Он является автором многих поэтических произведений, басен, сказок, рассказов для детей.

Значительное место в творчестве писателя занимает драматургия. В 1934 году в Кыргызском драмтеатре поставлена его первая пьеса «Борьба», в которой сам автор исполнял одну из ведущих ролей. В 1935-м он написал пьесы «Среди могил» и «Айдар» о новой жизни в деревне и комедию «Жапалак Жатпасов», которая принесла ему успех. В 1959-м он создает драму «Надежда поэта», посвященную жизни Токтогула Сатылганова. Райкан Шукурбеков — автор многих интермедий для эстрады.

Умер 23 мая 1964 года.

Куда сходить Культура

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» ; Подробнее

; Подробнее в выставочном зале Союза художников проходит выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее

в Доме кино имени Ч.Айтматова продолжаются Дни белорусского кино ;

; в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоится к онцерт ансамбля «Каухар» .

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Кубок мира по конному спорту , второй этап;

, второй этап; Международные соревнования Bishkek Open по теннису ;

Международные соревнования по рукопашному бою .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

ИА «24.kg», 11.00 — экспертное обсуждение: свобода СМИ под надзором Закона;

Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседание парламента;

ПЦ АКИpress, 12.00 — пресс-конференция о судебной реформе, борьбе с коррупцией, изменений в правительстве, сокращении чиновников;

отель «Плаза», 11.00 — круглый стол «Большое евразийское партнерство: сопряжение ЕАЭС с проектом «Один пояс — один путь».

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