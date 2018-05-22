В Бишкеке убирают незаконные рекламные щиты

С начала года в столице было демонтировано 769 самовольно установленных рекламных конструкций. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, участились случаи самовольного размещения рекламных конструкций без получения соответствующих разрешений.

«Управление землепользования и строительства проводит работу по их демонтажу и призывает владельцев во избежание привлечения к административной ответственности в срочном порядке демонтировать самовольно установленные объекты», — отмечают в муниципалитете.

В мэрии напоминают, что законодательством не допускается размещение различных информационных материалов на деревьях и других зеленых насаждениях.