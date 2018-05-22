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Общество

В Кыргызстане проще найти работу домашнему персоналу. Сложнее — госслужащему

В Кыргызстане проще всего найти работу домашнему персоналу, сложнее — госслужащему. Об этом говорится в анализе headhunter.kg.

В число тех, кому проще трудоустроиться, вошли специалисты, занятые в туризме, ресторанном деле, производстве и даже науке.

Сложнее всего найти новую работу государственным служащим, топ-менеджерам, специалистам в области геологодобычи, строительства, юриспруденции.

Максимальное зарплатное ожидание соискателей составляет $15 тысяч в месяц в области «Маркетинг, реклама, PR». Минимальную заработную плату в одну тысячу сомов в месяц готов получать стажер в отделе продаж.
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