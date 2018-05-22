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Общество

Эксперты определили востребованные профессии в Кыргызстане

Эксперты определили востребованные профессии в Кыргызстане. Об этом говорится в анализе headhunter.kg.

В начале 2018 года больше всего вакансий было размещено в профессиональной области «административный персонал», в этой профессиональной сфере размещалось 29,8 процента от всего числа вакансий.

Второе место по приросту вакансий занимает профессиональная область «туризм, рестораны» — 23,4 процента. В тройке наиболее востребованных специализаций этой области были администратор, помощник повара, официант.

Третье место занимает профессиональная область «начало карьеры» — 14,9 процента.

Пятерку лидеров замыкают профессиональные области «домашний персонал» (9,1 процента) и «IT, телеком» (8,5 процента).

Соискательская активность традиционно растет в начале года. Наибольшее количество резюме размещено в области «начало карьеры».
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