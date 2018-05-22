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Общество

Без бумажки ты букашка. Проблемы ждут кыргызстанцев, у которых нет паспортов

В Кыргызстане граждан, у которых нет паспортов и свидетельств о рождении, очень много. Об этом сегодня журналистам рассказала специалист Центра защиты детей Фатима Алаярова. 

По ее словам, за помощью обращаются люди с разными случаями. В основном с проблемами восстановления документов.

«Обращаются этнические кыргызы, которые приехали из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана»,   сказала она.

Но, к сожалению, у многих нет свидетельств о рождении детей. И оказывается крайне тяжело получить их в других государствах. Иногда запросы так и остаются без ответа, а в других случаях приходится ждать по полгода.

Специалист назвала причины, по которым у людей нет личных документов. Уехали на заработки, детей рожали дома, а не в специализированном медучреждении. И даже в роддомах не все смогли взять справку, потому что у рожениц не было паспортов.

«Отправляем запросы, но роддома не отвечают. Остается один способ – восстанавливать документы через суды»,  говорит Фатима Алаярова.

Специалисты центра помогают восстановить документы школьнице. Для девятиклассницы сейчас стоит вопрос, получит ли она аттестат или нет, потому что у нее нет свидетельства о рождении.

В 2014 году правительство обновило правила регистрации. Чиновники местного самоуправления обязаны регистрировать граждан по месту юридического адреса органа самоуправления.

В Центре защиты детей говорят, что эта мера не исполняется.
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