Почему Алмазбека Атамбаева жестко критикуют только сейчас? Потому что боялись

Под видом борьбы с коррупцией экс-президент Алмазбек Атамбаев убирал оппонентов, уверены активисты. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По словам Марата Иманкулова, в книге российского публициста Дмитрия Верхотурова «Тень Атамбаева над Киргизией» опубликованы подтвержденные факты.

«Многим политикам и общественности они были известны. Мы отслеживали ситуацию, писали замечания. Никакой урок они не извлекли ни в 2005-м, ни в 2010 году. Предыдущие системы не сломлены. Но нас никто не слушал. Наоборот, всех политических деятелей обзывали предателями народа», — сказал он.

Мукар Чолпонбаев пояснил, что у Алмазбека Атамбаева была сильная власть, поэтому они не могли противостоять ему.

«Кыргызское общество не верит своим. Под видом борьбы с коррупцией он сажал оппонентов. Так осудили Эрнеста Карыпбекова, который рассказал, что сыновья Атамбаева наживаются на перепродаже электроэнергии. Многие не могли открыто говорить, потому что боялись», — добавил Мукар Чолпонбаев.