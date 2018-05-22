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Общество

Уголовное дело в отношении главы Кыргызтелекома передали в суд

Уголовное дело по факту незаконного заключения ОАО «Кыргызтелеком» договоров на закупку Интернета передали в суд. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель главы ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев.

По его словам, дело против бывшего главы Кыргызтелекома Эмиля Ешеналиева рассматривает Свердловский суд Бишкека.

Напомним, в 2016 году возбудили уголовное дело по статье 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций) УК КР. По версии следствия, председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Эмиль Ешеналиев заключил заведомо невыгодные договоры на основании односторонних требований иностранных компаний о повышении стоимости услуг доступа к Интернету.
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