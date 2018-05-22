Дымовая завеса над Бишкеком. МЧС проводит психологическую подготовку спасателей

В центре Бишкека очевидцы зафиксировали черный густой дым и предположили, что начался пожар. В Министерстве чрезвычайных ситуаций поспешили успокоить и отметили, что специалисты проводят психологическую подготовку спасателей. Так ИА «24.kg» объяснили в ведомстве клубы дыма, идущие со стороны улицы Гоголя.

В ведомстве заверили: опасаться не надо, ничего не горит.

«Психологическая подготовка пожарных спасателей проводится на территории пожарно-спасательной части № 3 на улице Осмонкула. Физическая подготовка проходит согласно плану. Она предусматривает выработку у личного состава психологической готовности и устойчивости при подготовке к конкретным видам аварийно-спасательных работ. В данном случае при пожаре», — уточнили в МЧС.