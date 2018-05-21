Рита Карасартова хочет стать руководителем аппарата президента

Правозащитник Рита Карасартова написала в социальной сети Facebook пост, в котором предложила президенту Сооронбаю Жээнбекову назначить ее руководителем аппарата президента. ИА «24.kg» она объяснила, зачем пошла на такой шаг.

По ее словам, до недавнего времени руководителем аппарата президента был Мухаммедкалый Абылгазиев, но недавно его назначили премьер-министром. Прежнее его место до сих пор вакантно.

Если бы все институты хорошо работали, то я, может быть, такие вещи бы не писала. Но сегодня у нас все замкнуто на фигуре президента. Это не есть хорошо, но это факт. Рита Карасартова

«С юридической точки зрения у президента есть три важных рычага, чтобы изменить ситуацию в стране. Я могу помочь не только по вопросам обеспечения баланса между ветвями власти, но мы можем вместе приложить усилия по установлению законности и обеспечению прав граждан. За два года мы можем изменить Кыргызстан до неузнаваемости», — подчеркнула правозащитник.

Она напомнила, что знает, что такое система сдержек и противовесов. У Риты Карасартовой уже есть предложения, как это сделать, потому что президент должен быть только арбитром между ветвями власти, а система должна четко работать. Кроме того, у нее есть и идеи, как развивать регионы, как сделать работу органов местного самоуправления более самостоятельной.