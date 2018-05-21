В Кыргызстане начнут бороться с допингом. Государственное агентство по делам молодежи, физкультуры и спорта разработало законопроект о борьбе с допингом. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Усиливающаяся тенденция проникновения допингов в массовый и юношеский спорт способствует наркотизации молодого поколения. Все группы допинговых препаратов, используемых спортсменами, включают сильнодействующие лекарства, большинство из которых применяется для лечения тяжелых заболеваний и продается в аптеках по рецепту врача.

1 июля 2010 года принят декрет временного правительства «О присоединении КР к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте». Однако нормативно-правовые акты отсутствуют.

Участились случаи применения отечественными спортсменами запрещенных препаратов, что подтверждает факт безответственного и халатного отношения тренерского и медицинского персонала к здоровью спортсмена и к имиджу страны.

Предлагается создать национальное антидопинговое учреждение. Медицинский осмотр одного спортсмена обойдется в 6 тысяч сомов. Его необходимо проводить не менее двух раз в год.

Ежегодно на обследование 1,3 тысячи спортсменов потребуется около 16 миллионов сомов. На приобретение медицинской техники для проведения качественного обследования и анализов необходимо 4 миллиона сомов.