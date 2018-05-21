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Общество

День матери. В Сокулукском районе женщин собрали, чтобы унизить?

Зумрият Резаханова рассказала об унижении со стороны администрации Сокулукского района в День матери.

«Пригласили в Сокулук 17 мая. Я подумала: наконец-то хоть в один День матери меня тоже отметят. На родине отметят. Не в Москве, как это всегда делают, а именно дома. Наряжалась как на праздник. Назначено было на 10.00. Потом перенесли на 14.00. Я не могла. Дочь прилетала, и я должна была быть в аэропорту. Но мне сказали: должна быть обязательно», — рассказала Зумрият Резаханова.

«Нас, как стадо, погнали на второй этаж сокулукского Дома культуры делать ксерокопии паспортов. Представляете, пригласили на праздник и с каждого поимели по 10 сомов. Я спросила о том, как будет проходить праздник. Мне ответили: концерт, речь акима и раздача продуктовых пакетов. Зачем настаивали на том, чтобы я была? Унизить. Меня, которая столько делает для жителей, проживающих на территории района. Я ушла. Никогда мне не было стыдно возвращаться домой. По каким параметрам нас собирали? Как малоимущих граждан? Или как матерей? Я была бы рада просто открытке», — написала она.
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