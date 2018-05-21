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Общество

Год спустя. Как изменился сын дочери экс-президента Кыргызстана

Дочь экс-президента Кыргызстана Алия Шагиева опубликовала фотографии повзрослевшего сына Таира.

Первые снимки в Сети появились буквально через неделю после родов. Однако после критики и чрезмерного внимания общественности Алия Шагиева удалила их и временно стала неактивна в аккаунтах.

В ее Instagram сохранилась фотография, выставленная 23 мая 2017 года. «Я уже седьмой год как вегетарианка. Во время беременности также не употребляла мясо. Вот какой богатырь родился весом 4 килограмма», — написала Алия Шагиева.

В День матери она опубликовала новые снимки сына. ИА «24.kg» предлагает посмотреть, как изменился внук Алмазбека Атамбаева.
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