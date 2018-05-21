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Общество

22 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.30-17.00 — улицы Фрунзе, Айтматова, Жумабека, Салиевой, Осмонкула, Гончарная, переулок Красный Строитель;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Кокчо, Сейтек), «Ала-Тоо» (улицы Макмал, Бельназар, Терек-Сай, Ара-Кол, Улук-Тоо, Беш-Темир), «Ак-Орго» (улица Алыкулова);
  • 9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 79;
  • 9.00-18.00 — переулок Тернопольский, 7, улицы Можайского, Фере, Тулебердиева, переулок Пензенский;
  • 9.00-13.00 — улицы Асаналиева, Туюкская, Псковская, Леваневского, Гагарина, Матыева, переулок Яблочный;
  • 9.00-12.00 — улицы Панфилова, Кулатова, Шоорукова, переулок Ашхабадский;
  • 8.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо».

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина, Тельмана), Степное, Константиновка (улицы Первомайская, Новая), Карла Маркса (улицы Шоссейная, Киевская), Беш-Кунгей (улицы Ткачева, Новая), Горная Маевка (улицы Восточная, Школьная), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы ), поселок Взлетный (Авиагородок), Манас (улицы Новая, Комсомольская), Городская Селекция (улицы Парковая, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская), Орок (улицы Проектируемая, 2-я Кавказская, Орокская, Шарбашатская, Молодежная, Багорная), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка), Джал (улицы Строительная, Нижняя, Сельсоветская, Интернациональная, Сатке, Гагарина), Гавриловка (улицы Забайкальская, Фрунзе, Восточная, Южная), Сокулук (улица Ошская), Сретенка, Зерноток, Садовое (улица Украинская), Ак-Башат (улица Комсомольская), Первомайское (улица Прудовая), город Кант (улицы Дачная, Куренкеева, Октябрьская, Матросова, Тулебердиева, Токтогула, Дачная, Победы, Красноармейская);

    8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Почтовая, Центральная, 40 лет Киргизии, 45, 47), село Ак-Башат (улица Центральная).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-17.00 — села Талды-Суу, Кочу, Сан-Таш, Кен-Суу, Сары-Тологой, Калкагар, Туура-Суу, Оттук, Алабаш, Дон-Талаа, Кара-Шаар, Кара-Талаа, Тору-Айгыр, Кызыл-Орук, город Каракол (улицы Ростовская, Пушкина, Гоголя, Курочкина, Кравцова, Бекбоева, Стаханова, Харьковская, Мурманская, Элебаева, Островская, Ленинградская, Шелководная, Токтогула, Фрунзенская, Ошская, Пржевальского, Пионерская, Искакова, Дружбы, Карасаева, Сталинградская, Акыйкат, Кошевого, Карымшакова, Тоголока Молдо, Айтбаева, Киевская, Ворошилова, Садовая, села Челпек, Бурма-Суу).

В Ошской обасти:

  • 9.00-18.00 — села Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Тамак, Жаш, Калма, Кароол, Жаны-Турмуш (улица Жаман-Адыр), город Ош (улицы Шакирова, Столичная, Депутатская, Жумабаева, Увамская, Зеленая, Московская, Джалал-Абадская, Абдуллаева, Баратова, Ленина, Чапаева, Алиева, Фрунзенская, Вишневая, Ташкентская, Касымова, Панфилова, Спортивная, Курманджан Датки, Мадумарова, Заречная, Демократическая, микрорайоны «Ак-Тилек», «Учар», «Тээке», «Кенеш»).

В Баткенской области:

  • 9.00-18.00 — сельские управы Кара-Булак, Дара, Ынтымак, город Баткен.
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