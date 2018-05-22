Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 22 мая днем кратковременные дожди. Воздух прогреется до +25 градусов. День увеличился до 14 часов 49 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.27. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — улицы Фрунзе, Айтматова, Жумабека, Салиевой, Осмонкула, Гончарная, переулок Красный Строитель;

9.30-18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Кокчо, Сейтек), «Ала-Тоо» (улицы Макмал, Бельназар, Терек-Сай, Ара-Кол, Улук-Тоо, Беш-Темир), «Ак-Орго» (улица Алыкулова);

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 79;

9.00-18.00 — переулок Тернопольский, 7, улицы Можайского, Фере, Тулебердиева, переулок Пензенский;

9.00-13.00 — улицы Асаналиева, Туюкская, Псковская, Леваневского, Гагарина, Матыева, переулок Яблочный;

9.00-12.00 — улицы Панфилова, Кулатова, Шоорукова, переулок Ашхабадский;

8.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо».

в районе, ограниченном проспектом Жибек Жолу, рекой Ала-Арча, БЧК, улицей Курманджан Датки;

на улицах Орозбекова, 324, Т.Молдо, 247, Проскурякова, №№ 2, 4, 6, 8, 10, Щербакова, в переулках Изюмском, Мариупольском, №№ 4, 6, 8, 10, 19, Алтайском, Минбулакском.

Памятные даты

Международный день биологического разнообразия

Ежегодно с 2001 года 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия.

Главная задача этого дня — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.

Основана Международная федерация кинологов

22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюэн основана Международная федерация кинологов.



Сегодня Международная кинологическая федерация (FCI) — международная ассоциация кинологических федераций, созданная с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных стран (по одной от каждой страны). По данным на 2016 год, в федерацию входят национальные кинологические федерации 91 страны, в том числе и Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Таалай Курманов

Народный художник Кыргызской Республики родился 22 мая 1949 года.

Заслуженный деятель культуры, академик Национальной академии художеств Таалай Курманов хорошо известен в Кыргызстане, России и странах СНГ. Его дипломной работой стал интерьер кинотеатра «Манас».

Способность реализовать свой творческий потенциал и профессиональный опыт в различных видах и жанрах искусства позволяет художнику создавать как графические, так и живописные произведения. Проявил себя и в книжной графике. Особое место в творчестве Курманова занимает пятитомное издание кыргызского эпоса «Манас» по варианту Саякбая Караваева. В станковой графике художник разрабатывает различные темы: трудовая жизнь, образы близких и пейзажи.

С 1983 года член Союза художников СССР.

Куда сходить Культура

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» ; Подробнее

; Подробнее в выставочном зале Союза художников проходит выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее

в Доме кино имени Ч.Айтматова продолжаются Дни белорусского кино ;

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Кубок мира по конному спорту , второй этап;

, второй этап; Международные соревнования Bishkek Open по теннису .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

ИА «24.kg», 11.00 — пресс-конференция «Тени сгущаются... (гражданские активисты о книге Дмитрия Верхотурова, посвященной экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву)»;

Западный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;

Восточный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту;

Западный зал Жогорку Кенеша, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

ресторан «Фрунзе», 10.00 — пресс-бранч, посвященный Всемирному дню памяти умерших от СПИДа;

отъезд от ПЦ «Кабар» 11.00 — пресс-тур ОО «Центр защиты детей»;

Верховный суд КР, 14.00 — суд по делу Аиды Саляновой;

ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «Тарифная политика и обеспечение регионов питьевой водой»;

11.00 — пресс-конференция «Министерство транспорта и дорог: итоги работы за 1 квартал 2018 года и задачи на второй квартал»;

12.00 — пресс-конференция «Подписание меморандума о сотрудничестве с Союзом женщин Подмосковья и проведение Форума азиатских и российских женщин в Москве»;

ПЦ АКИpress, 11.00 — родители 11-летней девочки расскажут о последствиях проведенной операции на глаза.

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