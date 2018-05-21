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Общество

Сколько раз на самом деле Сапар Исаков ездил в Китай? Бывший премьер подсчитал

Бывший премьер-министр Сапар Исаков рассказал, сколько раз на самом деле летал в КНР.

Он поднял документы и выяснил, что последние шесть лет он был в Китае всего четыре раза.

Все поездки носили исключительно рабочий характер.

«Я выезжал в Китай только в составе официальных делегаций. А по вопросам модернизации Бишкекской ТЭЦ не был в этой стране ни разу. Депутаты, видимо, кем-то дезинформированы, и затем сами ввели народ в заблуждение», — отмечает Сапар Исаков.

Напомним, депутат от фракции СДПК — партии, в которой Сапар Исаков теперь заместитель председателя  — Жылдыз Мусабекова на заседании ЖК сообщила, что за пять лет Сапар Исаков 46 раз летал в Китай.
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