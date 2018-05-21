Адвокат Омурбека Текебаева требует приостановить суд по ее имуществу

Адвокат экс-депутата Омурбека Текебаева, отбывающего наказание в ИК №47, Таалайгуль Токтакунова требует приостановить суд по выставлению ее имущества на торги. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

По ее словам, она и Канатбек Азиз подали документы о пересмотре своего дела по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Представитель интересов Алмазбека Атамбаева Нурбек Сыдыков заявил ИА «24.kg», что ему о ходатайстве Таалайгуль Токтакуновой ничего не известно, а процесс по выставлению ее имущества на торги должен состояться 22 мая. Он добавил, что Алмазбек Атамбаев не сообщал ему о намерении отозвать материальные претензии к юристам Омурбека Текебаева.

Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. Имущество и зарплату Таалайгуль Токтакуновой арестовали. Обоим запретили выезжать из страны. Верховный суд 30 ноября оставил в силе решения нижестоящих инстанций.