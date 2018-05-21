Рабочие из Кыргызстана байкотируют работу на Курилах. Требуют погасить долги

Рабочие из Кыргызстана остановили работу на нескольких объектах Курильской программы на острове Парамушир. Они требуют погасить им долги по зарплате. Об этом сообщил «Коммерсант».

По его данным, рабочие отказались работать в субботу и заявили, что будут бастовать, пока работодатель полностью не рассчитается. Конфликт пытались решить с участием местных властей, полиции, прокуратуры и работодателя, но без успеха.

По словам вице-мэра Северо-Курильского района Александра Овсянникова, речь о строительстве трех объектов программы — двух арендных домов и спортивно-оздоровительного комплекса. Строительством занимается компания ООО «СПИРО», где задержку зарплаты объяснили отсутствием выплат со стороны заказчика.

Строительство объектов производится в рамках Федеральной целевой программы по развитию Курильских островов. Она нацелена на развитие социальной, транспортной, туристической и инженерной инфраструктуры.