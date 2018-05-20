Афиша на неделю: 21-25 мая

3-23 мая. Выставка «По/против течения. Современные фотоинтервенции»

Гости познакомятся с творчеством двух фотохудожников — Виктории Биншток и Михаэля Шефера. В экспозиции представлены работы, которые воспроизводят медийные кадры и осмысливают их функции.

«Асанбай-центр», 14.00-22.00.

25 апреля — 25 мая. Фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»

Выставка посвящена 140-летию Бишкека. Материалы выставки рассказывают историю возникновения и развития столицы. Подробнее

Кыргызский государственный дом-музей М.В.Фрунзе, 11.00.

10 мая — 9 июня. Выставка «Вдали от суеты»

В работах кыргызских художников встречаются разные мотивы и все времена года, мы отобрали деревенские пейзажи, дышащие полевыми цветами, лесной прохладой, утренней свежестью и созерцательным настроением, любимые и творческие работы. Подробнее

«Галерея М», 10.00-19.00.

19 мая—3 июня. Выставка «Общение offline»

Это первая персональная выставка картин из войлока бишкекского художника Тамилы Зейналовой. В экспозиции представлены 11 работ. Подробнее

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

21 мая. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

22 мая. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

23 мая. Арт-среда «Постимпрессионизм в живописи»

Мастера постимпрессионизма, многие из которых примыкали к импрессионизму, с середины 1880-х годов искали новые более созвучные эпохе средства, позволившие бы преодолеть эмпиризм художественного мышления. Еще больше об этом направлении узнаете на встрече. Регистрация по ссылке.

ololohaus, 18.30.

24 мая. Лекция «Философия гостеприимства»

Гостеприимством кыргызы славились еще со времен Александра Македонского. Мелис Мураталиев расскажет все о кыргызском гостеприимстве.

Отель «Достук», 18.30.

24 мая. Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

24-25 мая. Спектакль «Сфорцандо»

Спектакль по пьесе Жана Ануя «Оркестр» в постановке режиссера из России Татьяны Захаровой. Сфорцандо — музыкальный термин, означающий — усиление звука, напряжение сил. События происходят в послевоенное время, когда еще свежи воспоминания о прошедшей трагедии, коснувшейся всех.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

24 мая. Кинопремьеры

«Черновик» (фантастика). Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами.

(мультфильм). Хоть беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться. Ни в палатах новгородского князя, ни на дне морском. Особенно, если зовут тебя Садко, и ты симпатичный веселый парень. К тому же, на гуслях играть мастак. Вот только за настоящую любовь еще и повоевать придется.

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» (фантастика). Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой Галактики.

«Секса не будет!!!» (комедия). У трех подруг грандиозные планы на выпускной. Их родители случайно об этом узнали и решают во что бы то ни стало предотвратить непоправимое.

25 мая. Поэтическая фантазия «Евгений Онегин»

В представлении используются не только музыкальное сопровождение и яркая игра актеров, но и видеопроекционные декорации, что создает удивительное ощущение и экскурс не только по страницам произведения, но и по «энциклопедии русской жизни» того периода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

25-27 мая. Ярмарка товаров для всей семьи

Представлена одежда, обувь, аксессуары, косметика и многое другое.

Парк «Асанбай», 11.00-21.00.