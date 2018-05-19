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Общество

650 тысяч сомов планируют потратить на систему оповещения в троллейбусах

На разработку системы автоматического голосового оповещения об остановках общественного транспорта Бишкека с установкой на троллейбусы планируется потратить 650 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

В эту сумму также входят приобретение и установка оборудования и программного обеспчения на 130 троллейбусов.

Отмечается, что голосовое оповещение должно осуществляться посредством громкоговорящего устройства, установленного внутри транспортного средства (далее ТС). Сообщение должно включать в себя информацию об остановочном пункте, к которому следует ТС.

Система должна работать в автоматическом режиме, не требуя участия водителя, а информация об остановочных пунктах и маршруте следования должна поступать в каждое устройство автоматически, через мобильную сеть.

Кроме того, работа системы должна основываться на данных спутниковой навигации для определения моментов времени звукового оповещения исходя из положения ТС и скорости его движения в реальном времени. При этом система должна сохранять работоспособность при временной потере сигнала мобильной сети.

Устройство должно поддерживать возможность воспроизводить звуковое оповещение на нескольких языках.

Ранее сообщали, что в 2018 году в Бишкек поступит 52 новых троллейбуса.
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