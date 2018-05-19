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Общество

Штормовое предупреждение: дожди, грозы, в горных районах снег

В Кыргызстане 19-20 мая на большей части территории Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей дожди, грозы, в горных районах снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, в акватории озера Иссык-Куль и в зоне земледелия Нарынской области с порывами до 15-20 м/с.

19-21 мая в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах республики селеопасно.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
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