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Общество

Кыргызстан озабочен обострением эскалации ситуации в секторе Газа

Кыргызстан озабочен обострением эскалации ситуации и большим числом гражданских лиц, убитых и раненных в результате протестов в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле (Турция).

«Наша встреча проходит в непростое время для всего международного сообщества, в том числе и мусульманского мира. В этих условиях проведение экстренного заседания саммита нашей организации является логичным и своевременным», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, пе​​​​​​​​​​​​​​​​ренос Посольства США в Иерусалим, несмотря на принятую большинством голосов стран ООН резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2017 года, усугубил ситуацию и свел на нет усилия международного сообщества по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Мы призываем все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание человеческих жертв, для обеспечения безопасности гражданских лиц, особенно детей», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что Кыргызстан всемерно поддерживает предпринимаемые усилия лидеров государств — членов ОИС, призывающих к совместному укреплению мира и международной безопасности.
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