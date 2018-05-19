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Общество

Известных блогеров хотят привлечь для продвижения III Всемирных игр кочевников

Иностранные СМИ и блогеров привлекут к продвижению Всемирных игр кочевников. Об этом сообщила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.

«В этом году к мероприятию проявили интерес ведущие зарубежные телеканалы. Недавно мы встречались с руководителями российских СМИ. В этом году планируем сделать упор на региональные каналы России. Наш Иссык-Кульский регион посещает очень много туристов именно из Уральского и Сибирского российских регионов. И мы сейчас проводим переговоры с Euronews, который охватывает большую аудиторию в 108 странах, о прокате роликов», — сказала она.

По ее словам, уже идет прокат роликов на турецком и на азербайджанском телевидении. Выразил желание запустить прокат роликов об Играх кочевников один из казахстанских телеканалов.

Кроме того, чиновники планируют пригласить известных тревел-блогеров, которые имеют большую аудиторию подписчиков.

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