Больше двойняшек, меньше тройняшек. Нацстатком подсчитал родивших матерей

В 2017 году около 154 тысяч женщин республики в возрасте 15-55 лет стали мамами. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 23 года. Такие данные сообщил Национальный статистический комитет.

При этом более 29 процентов женщин стали мамой впервые, а около 28 процентов (каждая четвертая женщина) — во второй раз. Матерью четырех и более детей в прошлом году стали 20 процентов, это каждая пятая женщина.

Примечательно, что в 2017-м по сравнению с предыдущим годом увеличилось число рожденных двойняшек, но одновременно снизилось число родившихся тройняшек.

Двойни родились у 1 тысячи 411 женщин, а тройни – у восьми.

На 1 января 2018-го численность женщин в республике составила 3 миллиона 155 тысяч, или 50,4 процента от общей численности населения. При этом в городской местности проживают 1 миллион 113 тысяч женщин (17,8 процента от общей численности), в сельской — 2 миллиона 42 тысячи (32,6 процента).