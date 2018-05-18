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Общество

Бил всю ночь. Жестоко избившего приятельницу мужчину осудили на семь лет

Ысык-Атинский районный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы за то, что он жестоко избил подругу. Об этом сообщили в Чуйском областном суде.

28 декабря 2017 года в алкогольном опьянении он пришел в дом потерпевшей. Приревновав подругу, мужчина стал избивать ее. Истязания продолжались всю ночь.

В суде он признал вину полностью, объяснив свои действия тем, что застал в доме приятельницы незнакомого мужчину. Подсудимый сначала подрался с ним, а затем стал избивать женщину.

Адвокат подсудимого обжаловал приговор первой инстанции в Чуйском областном суде. В жалобе он указал, что приговор слишком суров. Однако судебная коллегия второй инстанции оставила решение Ысык-Атинского районного суда в силе.
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