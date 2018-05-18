В Кыргызстане все чаще женщин в роддом сопровождают родственники

«Если в начале 1990-х женщины сами приходили к нам, тихо рожали и уходили, то сегодня роды для них как праздник, потому что в роддом их сопровождают и свекор, и свекровь, и другие родственники», — рассказала заместитель директора Национального центра охраны материнства и детства по родовспоможению Салтанат Назаралиева.

В то же время она отметила высокий уровень патологических родов.

«С 2017 года по настоящее время в нашем центре прошло 5,5 тысячи родов, из них 70 процентов — патологические. В основном это женщины из сельской местности. К нам поступают роженицы из всех регионов Кыргызстана с тяжелыми экстрагенитальными патологиями и осложненными акушерскими патологиями», — отметила она.

По словам Салтанат Назаралиевой, в НЦОМиД внедряют новые технологии, позволяющие проводить органосохраняющие операции при различных новообразованиях на матке, минимизировать кровопотери.

Напомним, для улучшения службы родовспоможения в Кыргызстане по соглашению с правительством Германии в 2017 году начали строить новый перинатальный центр, который оборудуют по последним современным требованиям.