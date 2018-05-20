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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 20 мая облачно, без осадков. Воздух прогреется до +22 градусов. День увеличился до 14 часов 47 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.25. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
  • до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-15.00 — квадрат, ограниченный улицами Абдрахманова, Бокомбаева, Тыныстанова, Токтогула.

Памятные даты

День матери в Кыргызской Республике

Ежегодно в третье воскресенье мая в Кыргызстане отмечается День матери. День установлен в 2012 году указом президента Алмазбека Атамбаева.

Дата учреждена в целях привлечения внимания общества и государства к повышению статуса и роли матери, положению семьи в Кыргызстане с учетом международной практики.

«Каждый гражданин, независимо от возраста, чувствует духовную связь с матерью, ощущает ее поддержку и любовь. Сколько бы мы ни старались воздать дань материнской заботе, мы все равно останемся перед ней в долгу,» — говрится в указе.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Кусеин Эсенкожоев

Первый кыргызстанский писатель-фантаст, детский писатель и поэт, родился 20 мая 1920 года в селе Ичке-Булун Джети-Огузского района.

Кусеин Эсенкожоев написал для детей и юношества ряд фантастических произведений: рассказы «Шарше», «Мальчик-путешественник», «Третий шар», «Сын Родины», «Тайна крылатых».

Первые произведения напечатаны в Казани еще латиницей. В своем произведении 1937 года описывает полет в космос на аппарате шаровидной формы человека и собаки.

Перевел на кыргызский язык ряд поэтических и прозаических произведений. Член Союза писателей СССР.

Куда сходить

Культура
  • в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
  • в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»; Подробнее
  • завершается Фестиваль европейского кино;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет романтическую драму «Мария Тюдор» и сказку «Жила-была Сыроежка»;

  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева представит балет «Бахчисарайский фонтан» и оперу для детей «Кошкин дом»;
  • В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоится концерт памяти Дмитрия Хворостовского;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева покажет спектакли «Веселые друзья» и «Амалдуу мышык»;
  • пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».

Спорт

  • чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу;
  • чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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