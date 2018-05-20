Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 20 мая облачно, без осадков. Воздух прогреется до +22 градусов. День увеличился до 14 часов 47 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.25. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-15.00 — квадрат, ограниченный улицами Абдрахманова, Бокомбаева, Тыныстанова, Токтогула.

Памятные даты

День матери в Кыргызской Республике

Ежегодно в третье воскресенье мая в Кыргызстане отмечается День матери. День установлен в 2012 году указом президента Алмазбека Атамбаева.

Дата учреждена в целях привлечения внимания общества и государства к повышению статуса и роли матери, положению семьи в Кыргызстане с учетом международной практики.

«Каждый гражданин, независимо от возраста, чувствует духовную связь с матерью, ощущает ее поддержку и любовь. Сколько бы мы ни старались воздать дань материнской заботе, мы все равно останемся перед ней в долгу,» — говрится в указе.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Кусеин Эсенкожоев

Первый кыргызстанский писатель-фантаст, детский писатель и поэт, родился 20 мая 1920 года в селе Ичке-Булун Джети-Огузского района.

Кусеин Эсенкожоев написал для детей и юношества ряд фантастических произведений: рассказы «Шарше», «Мальчик-путешественник», «Третий шар», «Сын Родины», «Тайна крылатых».

Первые произведения напечатаны в Казани еще латиницей. В своем произведении 1937 года описывает полет в космос на аппарате шаровидной формы человека и собаки.

Перевел на кыргызский язык ряд поэтических и прозаических произведений. Член Союза писателей СССР.

Куда сходить Культура

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» ; Подробнее

; Подробнее завершается Фестиваль европейского кино ;

; Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет романтическую драму «Мария Тюдор» и сказку «Жила-была Сыроежка» ;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева представит балет «Бахчисарайский фонтан» и оперу для детей «Кошкин дом» ;

В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоится концерт памяти Дмитрия Хворостовского ;

; Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева покажет спектакли «Веселые друзья» и «Амалдуу мышык» ;

; пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу ;

чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.