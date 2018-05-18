Юная кыргызстанка победила на международном конкурсе красоты

Юная кыргызстанка Алия Тынчтыкбекова стала Little Miss Universe и Miss Sympathy на детском международном конкурсе красоты Mini-Miss & Mister World/Universe 2018. Об этом сообщила вице-президент организации «Мировая лига красоты и моды» в Центральной Азии Айжамал Осмонова.

По ее данным, международный конкурс красоты «Мини-мисс и мистер мира» прошел в турецком городе Бодрум. Кыргызстан представила семилетняя Алия Тынчтыкбекова — одна из победительниц отборочного конкурса в Бишкеке «Мини-принцесса и принц Азии».

В конкурсе участовали представители Турции, Казахстана, Монголии, Украины, Южной Африки, Черногории, Израиля и других стран.

В рамках конкурса состоялась церемония обмена подарками, национальными сувенирами. Прошли конкурсы талантов, видеопрезентаций и красоты среди самых активных мам.

«В течение десяти дней дети занимались хореографией и дефиле, в финальном шоу юные участники предстали перед зрителями в вечерних, национальных нарядах, станцевали. На конкурсе талантов наша участница исполнила современный танец с элементами гимнастики, а на конкурсе видеопрезентаций представила ролик о Кыргызстане», — отметила Айжамал Осмонова.

Жюри отметило дисциплинированность Алии, ее воспитанность, дружелюбие и яркую подачу на сцене.