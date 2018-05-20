Лица наших матерей. Люди, открывшие нам вселенную. Фоторепортаж

Ежегодно каждое третье воскресенье мая в Кыргызстане отмечают День матери, праздник учредили в 2012 году.
Во многих странах он существует более ста лет. Начало положили в 1907 году, когда молодая американка Анна Джервис выступила с инициативой учредить праздник в память о матери, которая преждевременно ушла из жизни.
«Неслучайно народная мудрость гласит: матери — опора мира. Материнская нежность и святая любовь к ребенку сопровождают человека с начала жизни. Молоко матери священно, а ее колыбельная песня звучит в сердце каждого, как зов вечности. Матери открывают для нас вселенную, и все лучшее, что есть у нас, заложено вами», — говорится в поздравлении президента.