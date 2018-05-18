В Кыргызстане за пять месяцев утонули 13 человек

За пять месяцев в Кыргызстане утонули 13 человек. Об этом на коллегии МЧС КР и МВД Казахстана сообщил начальник водолазной службы Урматбек Шамырканов.

По его словам, это восемь мужчин, четыре женщины и один несовершеннолетний.

«Основная причина гибели людей на воде — купание в необорудованных местах без соблюдения мер безопасности, нахождение на воде в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра. 70 процентов случаев гибели людей на воде в 2017 году произошло в местах, которые не предназначены для купания, где отсутствует элементарная инфраструктура, спасатели и спасательные средства», — рассказал Урматбек Шамырканов.

Он добавил, что в 2017 году в Иссык-Кульской области, где свыше 160 пансионатов и домов отдыха, произошел 21 несчастный случай. Это 15 процентов от общего числа утонувших по республике.

«Это объясняется тем, что на 90 процентов в Иссык-Кульской области налажена работа спасателей на водах», — отметил начальник водолазной службы.