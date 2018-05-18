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Общество

Ордена и благодарственные письма матерям вручил президент Кыргызстана

Фото аппарата президента Кыргызстана. На церемонии вручения государственных наград

Ордена «Баатыр Эне» многодетным матерям и благодарственные письма матерям выдающихся кыргызстанцев вручил президент Сооронбай Жээнбеков в преддверии празднования Дня матери.

Глава государства отметил, что среди участников церемонии — матери, чьи сыновья и дочери прославляют Кыргызстан на весь мир и вносят большой вклад в развитие страны: кинорежиссера Руслана Акуна — Канышай Акунова, именитых игроков по кок-бору Манаса, Жаныша и Байыша Ниязовых — Айсалкын Эсенбаева, двукратной чемпионки Азии по легкой атлетике Дарьи Масловой — Галина Маслова, шахматистов Руслана, Арзыбека и Айжана Съездбековых — Гулькайыр Карабекова, режиссера-хореографа Тилека Кийизбаева — Фаризатхан Кийизбаева, ученого мирового уровня Асель Сартбаевой — Дамира Сартбаева.

Ваши дети являются гордостью не только для вас, родителей, но и для всей Отчизны. Выражаю сердечную благодарность за то, что вы воспитали таких достойных сыновей и дочерей!

Сооронбай Жээнбеков
Он подчеркнул, что воспитание матери является особенным, ведь именно оно и предопределяет в будущем развитие государства.

«Пророк говорил: «Рай находится под ногами матери», «На свете есть один неискупаемый долг — это молоко матери». Когда спросили у Пророка, как оплатить долг перед матерью, он ответил: «Будь человеком, будь человеком, будь человеком!»

Вы дарите человеку жизнь, воспитываете его, вносите большой вклад в развитие государства.

Сооронбай Жээнбеков
Каждый родитель желает, чтобы его дети были благочестивыми, милостивыми, беззаветно служили народу и стране. Вы воспитываете именно таких детей», — сказал президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что когда видит матерей, то всегда вспоминает о своей матери, и поблагодарил за то, что они еще раз подарили ему те чувства.
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