Как собрать свой образ. Снова ошибиться или послушать стилиста?

На первый взгляд может казаться, что профессиональный имидж-стилист необходим только знаменитостям, медийным личностям, публичным персонам, которые всегда в центре внимания. Но это далеко не так. Услуги профессионала нужны всем, кто хочет выглядеть безупречно или преобразить себя.

Имидж-стилист Татьяна Тынянова говорит, что работа по подбору стиля начинается с психологии человека. На том, как себя он чувствует внутри, и строится весь стиль. И когда есть гармония внутри, получается гармония и снаружи.

Достичь гармонии

— Бывает и так. Женщины зачастую ко мне и приходят потому, что понимают: что-то в их стиле не так. Вроде и придерживается она модных тенденций, знает основные правила создания образа, но в то же время ощущает какой-то дискомфорт. Начинаем разбираться. Оказывается, нужны четкие, строгие линии в одежде, а человек этого не знал или не понимал.

— Скажите, а нужно ли следовать модным трендам, пытаться за ними угнаться и менять гардероб?

— Решение следовать этому или нет — зависит от самого человека. Если речь идет о какой-то медийной личности, то, думаю, хорошо бы учитывать эти тенденции. Но при этом, опять же, надо придерживаться своего стиля внешности, своего типажа, цветотипа.

— Это смесь делового и повседневного стилей. Но он не универсальный, как может показаться.

Универсального на самом деле ничего нет: ни цветов, ни стиля. Одежду следует выбирать исходя из внешности человека, его психологии, колорита. Татьяна Тынянова

И даже в повседневном образе она будет у кого-то угловатой, у кого-то с кружевом, у кого-то с ниспадающим кроем.

— А как быть людям с нестандартной фигурой? К сожалению, вещи XXL найти бывает очень сложно. Особенно в масс-маркетах. Обращаться к портному?

— Если есть такая возможность, то лучше шить на заказ. При этом вне зависимости от размера. Портной видит человека, его фигуру, недостатки и может подобрать фасон, который будет их скрывать. Но если это квалифицированный портной, конечно. Я зачастую перешиваю вещи, которые покупаю, по фигуре: где-то убираю, где-то расставляю, чтобы вещь сидела идеально.

— Где приобретаете вещи с клиентами: на базаре, в масс-маркете, шоуруме или у местных модельеров?

— Честно скажу, на «Дордой» с клиентом ни разу не ходила, хотя тоже можно. На базаре есть контейнеры, где владельцы сами привозят одежду. У них довольно интересный ассортимент, которого в городе не найдешь. В основном же приобретаем одежду в торговых центрах. Все зависит от специфики фигуры человека. В случае необходимости сопровождаю в ателье. Предварительно прорабатываем гардероб, подбираем ткани и идем к портнихе. Ходим за покупками и в местные шоурумы.

Фото из архива Татьяны Тыняновой. За покупками чаще всего ходим в торговые центры

— А как возникла идея формировать стиль клиентов? Советы любили давать?

— На самом деле давать советы не люблю, придерживаюсь принципа «пока не спросят — не говори». Это все, наверное, от мамы. Она у меня шьет, причем с самого детства. И, соответственно, я с ранних лет видела клиентов, ткани, журналы, одежду. Где-то с подросткового возраста стала задумываться, какая подойдет к наряду бижутерия, какая обувь или сумка. Мне всегда нравилось собирать образы. Потом мамины клиенты стали обращаться за советом.

— Не так давно вы проводили фешн-завтрак «Этника и современная мода». Это сегодня такой тренд — включать в гардероб вещи в этностиле?

— На каждый фешн-завтрак я выбираю новую тему. Это позволяет привлекать разную аудиторию женщин. Такой формат удобен тем, что можно обменяться мнениями, взглядами, идеями, вкусно позавтракать и приятно провести время.

Наша страна азиатская, многонациональная, колоритная. И хотелось бы, чтобы ее колорит присутствовал в одежде кыргызстанцев. Татьяна Тынянова

Элементы необязательно должны быть только кыргызские, можно найти что-то интересное и у других народов. Я бы хотела, чтобы в Кыргызстане этника стала трендом.

В проведении такого завтрака меня поддержала наш известный модельер Толгонай Байра. Она привезла некоторые виды национальной одежды, и мы прямо в кафе провели мастер-класс. Я показывала, как можно с обычной повседневной одеждой совмещать, сочетать одежду в национальном стиле. Участницы с удовольствием мерили бельдемчи, юбки-пачки с красивыми узорами и орнаментами, чапаны.

Фото из архива Татьяны Тыняновой. Хотелось бы, чтобы в Кыргызстане этника стала трендом

Базовый минимум

— Можно ли при минимальном гардеробе выглядеть стильно?

Существует понятие «базовые вещи», которые должны быть в гардеробе. В современных трендах это, к примеру, белая рубашка, черные прямые или зауженные брюки, джинсы без потертостей. Татьяна Тынянова

— То же касается аксессуаров и обуви. По сути, такой базовый гардероб должен быть у любого человека.

— Ну, в туфельках на каблучках не погуляешь...

— Базовый не значит классический. Для людей, предпочитающих обувь на низком ходу, есть лоферы, базовые белые кеды, кроссовки. Они сочетаются со многими вещами.

— В какую минимальную сумму может обойтись замена гардероба, чтобы и на каждый сезон были вещи, и при этом не выглядеть дешево?

— У меня была клиентка, которой мы полностью сменили гардероб. Покупали в основном базовые вещи. Обошлось в тысячу долларов. Это приличный такой минимум. Когда разбирали ее гардероб, то оставили всего около двух-трех вещей, и то она их потом не смогла носить. Если сейчас докупает, старается приобретать какие-то базовые вещи.

Фото из архива Татьяны Тыняновой. Имидж-стилист сам должен выглядеть безупречно

— А после вашей помощи в подборе стиля, одежды человек в дальнейшем сам покупает вещи?

— Разные попадаются клиенты. Одни, опираясь на советы и совместный шопинг, потом покупают самостоятельно, другие присылают фотографии из примерочной. Я уже знаю клиента, смотрю, как сидит вещь, смотрю в таблице, что у него есть в базовом гардеробе, как новинка будет смотреться с уже имеющимися вещами.

Список в помощь

— Универсальной одежды нет, а универсальные советы есть?

— Перед тем как отправиться за покупками, напишите список необходимых вещей, чтобы избежать импульсивных покупок, которые станут потом тюленями в шкафу. Я так называю вещи, которые не носятся, а лежат на полке.

Чтобы составить этот список, необходимо разобрать свой гардероб, знать хотя бы, что в нем есть, а чего не хватает.

Избавляйтесь от «тюленей». Часто бывает, что навязанная кем-то вещь потом лежит грузом. По идее, продавцы должны видеть своего клиента, правильно его одеть, чтобы он опять вернулся к ним, а не просто впихнуть ему вещь и думать: сейчас я покрыл свой расход, и все, а придет завтра человек или не придет — не важно. К сожалению, зачастую происходит именно так. Но сегодня рынок настолько перенасыщен одеждой, магазинами, что нужно работать на качество, держаться за каждого покупателя, чтобы он остался постоянным клиентом. А как это сделать? Честным и объективным обслуживанием, подходящей одеждой. Покупатель вырос. Сегодня модные тенденции доходят намного быстрее, чем раньше: год-два. К тому же много источников для получения информации, тот же Интернет.

— Если вы знаете, что чего-то нет, то надо купить. Иначе вещь, даже подходящая, которая по душе и по фигуре, станет грузом в шкафу. Надеть будет ее не с чем. Есть еще одна такая универсальная рекомендация тем, кто идет на шопинг: перед тем как купить, попробуйте составить с ней три-четыре образа. Тогда вещь будет работать, вы будете ее носить, и она не будет залеживаться на полке. Например, вы покупаете рубашку. У вас под нее должны быть юбка, брюки, джинсы, обувь.