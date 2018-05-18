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Общество

Убийство Улана Салянова. Гражданина России объявили в розыск

Один из подозреваемых в убийстве брата экс-депутата парламента Аиды Саляновой Улана Салянова является гражданином России. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник службы криминальной милиции Нурбек Абдиев.

По его словам, двое других задержанных дают признательные показания.

«Из двух задержанных один содержится в СИЗО города Москвы, второй — в СИЗО Бишкека. Мы направили запрос в Россию. Сейчас решают вопрос экстрадиции. Третий подозреваемый — гражданин России. Его личность установили и объявили в розыск», — рассказал Нурбек Абдиев.

Брата экс-депутата Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября 2017 года.
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