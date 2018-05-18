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Общество

Жертвами торговли людьми в Кыргызстане чаще становятся сельские жители

Сельские жители чаще становятся жертвами торговли людьми и принудительном труда. Об этом на круглом столе «Сфера труда» заявил национальный координатор Международной организации  труда в КР Бакыт Ороков. 

«Уровень образования в сельских районах намного ниже. Слышал, есть идея проводить ОРТ отдельно для выпускников сельских школ и городских школ. Выпускники сельских школ намного отстают в успеваемости от городских детей», — сказал он.

По его словам, одна из проблем детского труда в том, что дети и их родители меньше уделяют внимание образованию. «Поэтому мы и боремся за то, чтобы дети учились и сохраняли здоровье. Большинство жертв торговли людьми, большинство мигрантов — прежде всего выходцы из сел. В силу того, что у них более низкое образование, они чаще становятся жертвами торговли людьми и принудительного труда», — отметил Бакыт Ороков.

По его словам, необходимо обратить внимание на реформу сельского школьного образования.
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